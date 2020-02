E' tornata la neve, si scia su tutte le piste Fvg

Dopo mesi di attesa, la neve è finalmente tornata sulle montagne del Friuli Venezia Giulia con nevicate che hanno raggiunto in quota anche i 30 cm rendendo così più affascinanti gli scenari delle stazioni sciistiche regionali perfettamente preparate ad accogliere il pubblico amante degli sport invernali.

Continua con grande successo il contest fotografico #FVGsnowchallenge. L’iniziativa lanciata da PromoTurismoFVG lo scorso 10 febbraio di PromoTurismoFVG e rivolta agli appassionati di fotografia per raccontare, attraverso il loro scatti, la bellezza delle cime e dei paesaggi invernali montani del Friuli Venezia Giulia sta garantendo quotidianamente una grande risposta di pubblico. La sfida che si concluderà il prossimo 10 marzo, è dedicata a coloro che pubblicheranno sulla bacheca Instagram @FVGlive una foto delle montagne della regione a 360 gradi con il nome dell’autore e inserendo l’hashtag #FVGsnowchallenge e la menzione @FVGlive. Settimanalmente verrà selezionata l’immagine più bella tra quelle più popolari e suggestive ed il fotografo dello scatto vincitore potrà scegliere un’esperienza “Live Like a Local” tra quelle disponibili sulla pagina del portale di PromoTurismoFVG dedicata al progetto (per maggiori informazioni sul challenge è possibile consultare il sito http://bit.ly/FVGsnowchallenge).

PromoTurismoFVG prosegue l’attività di prevenzione comunicata nei giorni scorsi per rispondere prontamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure decise dal Ministero e dalla Regione atte ad affrontare la situazione straordinaria: assicura infatti i servizi nelle sei stazioni sciistiche regionali ospitando le attività promozionali (gare sociali e aziendali sugli sci), ove non prevista presenza di pubblico e con l’indicazione di non creare, al termine, occasioni di assembramento come ad esempio gli allenamenti della nazionale italiana di sci alpino sulle nevi di Tarvisio e Sella Nevea previsti fino a venerdì 28 febbraio.

Aggiornamenti in tempo reale sull’apertura delle piste sul del sito www.promotur.org alla sezione Infoneve. Tutti gli eventi sportivi su www.turismofvg.it