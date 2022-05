Ecco Trenitalia Summer Experience

Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 - ha evidenziato Corradi - il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

In Friuli Venezia Giulia è confermata l’attuale offerta ferroviaria per Regionali, Frecce e Intercity. Viene potenziato il servizio nelle fasce orarie pendolari dal lunedì al venerdì grazie a tre treni regionali che circoleranno anche per l’intero periodo estivo:

• R 16467 Udine 7.00 - Trieste Centrale 8.09

• R 17344 Trieste Centrale 17.28 - Udine 18.52

• R 3626 Trieste Centrale 17.58 - Udine 19.09 - Venezia 20.59

Per il tempo libero sono confermati i servizi a favore del cicloturismo con “Alpe Adria Line” sulla linea Trieste - Udine - Tarvisio, fino a 16 collegamenti al giorno nei weekend, oltre 30 posti bici, con fermate a Palmanova, Gorizia e Venzone e il “Trenobici delle Lagune” fra Trieste e Venezia, fino a 12 collegamenti al giorno, grazie a una carrozza appositamente attrezzata al trasporto di 64 biciclette, con fermate a Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà di Piave.

Confermati tutti i servizi intermodali:

• “Lignano Link” treno+bus per raggiungere le spiagge di Lignano dalla stazione di Latisana

• “Muggia Link”il nuovo collegamento treno+motonave, pensato per il turismo leisure, che consente di raggiungere da Trieste il caratteristico porticciolo di Muggia, a un passo dalla Slovenia

• Il servizio combinato con i treni FUC per raggiungere la città di Cividale del Friuli da Udine.

La Slovenia è sempre raggiungibile grazie ai quattro treni transfrontalieri quotidiani fra Trieste e Lubiana, due dei quali prolungati a Udine, confermati per tutto l’anno.

Tutti i Regionali e la maggior parte delle Frecce e Intercity fermeranno a Trieste Airport, l’hub trasportistico a servizio dell’aeroporto.

Come di consueto, anche nel 2022 l’offerta di trasporto ferroviario sarà potenziata in occasione delle principali manifestazioni di interesse regionale, Friuli DOC, Gusti di Frontiera, Barcolana e Festa della Zucca. Trenitalia supporterà anche i concerti estivi in Friuli Venezia Giulia con treni straordinari in occasione del “JovaBeachParty” di Jovanotti e di “Estate a Pordenone 2022".

Sui treni regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 € per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi.

Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: dal primo luglio al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. Sui treni regionali valgono le regole riportate al link