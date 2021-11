Ecomusei, una risorsa per il territorio

Sette musei senza pareti, perché espressione viva del territorio. Ma anche sette centri di difesa e valorizzazione, in chiave turistica ma non solo, della cultura, delle tradizioni, del lavoro (agricolo, artigiano e anche industriale) del Friuli Venezia Giulia, e delle eccellenze che quella cultura, quelle tradizioni e quel lavoro hanno saputo creare e tramandarci come patrimonio.

Si possono spiegare e sintetizzare così le caratteristiche e la “mission” degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia, sette realtà che, istituite sulla base di una legge regionale del 2015, tuttora non sono conosciute come meriterebbero, nella loro offerta e nelle loro attività, dalle rassegne all’organizzazione di spettacoli ed eventi, dalla promozione delle eccellenze locali a veri e propri corsi di formazione incentrati sulla riscoperta di mestieri e tradizioni artigianali.

Proprio per promuoverli, non solo in regione ma anche all’estero, sfruttando la preziosa rete dei Fogolârs Furlans, è stato realizzato il videodocumentario “La memoria della terra”, nell’ambito di un progetto promosso dall’Ente Friuli nel Mondo, con la collaborazione degli ecomusei (Lis Aganis di Maniago, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Val Resia, I Mistîrs di Paularo, Territori di Ronchi dei Legionari, Ecomuseo della Val del Lago di Bordano, Il Cavalîr-Cjase Cocel di Fagagna), il coordinamento organizzativo della società Salamandre delle Dolomiti Friulane, il contributo della Regione - Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero, il patrocinio del Consiglio regionale, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e di PromoTurismo Fvg.

Scritto e curato dalla regista e sceneggiatrice friulana Roberta Cortella, storica “firma” della popolare trasmissione di Rai 3 Geo&Geo, e con le riprese di Marco Leopardi, il documentario sarà anticipato con una breve anteprima nel corso di una conferenza stampa in programma a Trieste alle 13.30 di martedì 23 novembre, nella sala Tiziano Tessitori del Consiglio regionale, in piazzale Oberdan.

Interverranno nell’ordine Loris Basso, presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Pierpaolo Roberti, assessore regionale con delega ai corregionali all’estero, un rappresentante degli Ecomusei del Fvg, la regista Roberta Cortella e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che prenderà la parola dopo la proiezione del trailer (durata tre minuti), prevista per le 14.