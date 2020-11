Effetto lockdown, Italo sospende i treni da e per il Fvg

L’ultimo Dpcm incide anche sul trasporto ferroviario. Per i treni regionali, l’offerta, in termini di corse, è immutata ma, a bordo, l’occupazione passa dall’80 al 50 per cento della capienza, che tiene conto anche dei posti in piedi. Trenitalia, come avvenuto in primavera, posizionerà dei marker sui sedili non occupabili.

Sul fronte delle tratte nazionali, Italo ha annunciato che dal 10 novembre sospenderà la maggior parte delle corse, comprese quelle da e per la nostra regione. Una decisione sofferta, ma dettata da una riduzione del 90% della domanda, complice il nuovo lockdown che ha colpito diverse regioni. Restano due treni al giorno tra Venezia e Roma.

Trenitalia, al momento, non ha modificato le quattro corse giornaliere (da Udine e Trieste verso Milano e Roma), ma la situazione è in costante evoluzione, sulla base anche di quella che sarà la richiesta dei viaggiatori.