Elio e lo chef Oldani ospiti di 'Good Morning Italia'

Sarà la Lombardia la protagonista del secondo appuntamento con Good Morning Italia, il viaggio on the road di Joe Bastianich e Paolo Vizzari alla scoperta dell’Italia tra cibo e musica, in onda martedì 3 maggio alle 20.40 su Sky Arte.

Un percorso a tappe lungo lo stivale, voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia – da cui comincia e finisce ogni viaggio - con il desiderio di lanciare un messaggio di ripartenza del sistema Paese e di alcuni dei settori economici più colpiti dall’emergenza sanitaria in questi due anni: quello della ristorazione e quello musicale.

Come nella scorsa puntata, anche questa volta Joe e Paolo si incontreranno nella residenza friulana di Joe e da qui decideranno di partire alla ricerca di un posto che sia allo stesso tempo armonico e coinvolgente. Sarà proprio questo desiderio a spingere i due verso la Lombardia e, più precisamente alle porte di Milano, presso la piccola frazione di Cornaredo chiamata Sanpietro all’Olmo. È questa, infatti, la località dove i due professionisti della gastronomia, muniti dei pregiati prodotti enogastronomici del paniere del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, incontreranno i due ospiti di questa settimana.

Ecco così che mentre Paolo Vizzari andrà alla scoperta dei segreti che hanno reso grande la cucina dello chef Davide Oldani, titolare del Ristorante D’O, Joe Bastianich andrà a trovare Stefano Bellisari, meglio conosciuto come Elio, degli Elio e le Storie Tese, con cui, tra una curiosità e un racconto inedito, non perderà occasione per concedersi un simpatico duetto canoro.

Good Morning Italia è prodotto da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, nato per valorizzare la sostenibilità e la tracciabilità nel settore agroalimentare della regione Friuli Venezia Giulia, e va in onda tutti i martedì dalle 20.40 su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Dal 21 maggio, sarà inoltre trasmesso ogni sabato e domenica su Sky Uno dalle 18.30. La sigla “Good Morning Italia” è stata scritta da Joe Bastianich e La Terza Classe.