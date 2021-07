Enoturismo, Fvg nella Top Ten delle destinazioni

Esperienza enoturistica sempre di più all’aperto, ricchezza enogastronomica, contesto storico-artistico di pregio, crescita dell'appeal per mete di prossimità: l'Osservatorio sul Turismo del vino dell'Associazione nazionale Città del Vino ha delineato queste tra le tendenze del suo XVII rapporto, incentrato sulle risposte del settore dell'enoturismo per la ripartenza.

E sull'analisi di quali siano le mete enoturistiche più attrattive nell'Italia che prova a ripartire in seguito all'emergenza sanitaria, il Friuli Venezia Giulia si piazza nella Top Ten tricolore: è infatti tra le sole 13 che sono state indicate dalla rilevazione, ponendosi al quarto posto nel Nord Italia e al settimo nazionale, davanti a regioni ben più grandi come Lombardia, Campania, Calabria, Liguria, Marche e a pari merito con la Puglia.

Tutti elementi che saranno commentati domani, giovedì 22 luglio, a Duino Aurisina - Devin Nabrežina nella conferenza stampa delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia per l'evento Calici di Stelle, tradizionale appuntamento estivo con la degustazione dei migliori vini del territorio. Appuntamento, ospiti del Comune padrone di casa, all'Osmiza Pipan Klaric, frazione Malchina (posti su invito limitati e solo su prenotazione). Presente, tra le autorità attese, il presidente nazionale delle Città del Vino Floriano Zambon.

Sarà svelato il calendario della manifestazione con 22 serate in 20 località dal 31 luglio al 13 agosto, toccando le varie zone Doc della regione nei territori provinciali di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Un programma in crescita rispetto al "terribile" 20202, quando le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia furono tra le poche regioni capaci di organizzare l'evento dopo il lockdown e praticamente l'unica che lo fece senza ridurre il programma rispetto alle edizioni precedenti. Un elemento che ha dato il suo contributo nell'aumentare come detto l'attrattività regionale.

Tutti gli eventi di Calici di Stelle proporranno i vini locali uniti a specialità enogastronomiche e a momenti di intrattenimento sotto le stelle. Il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino lavoro al fianco dei vari Comuni membri e le Pro Loco che collaborano, mentre a livello regionale c'è il sostegno di PromoturismoFvg, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer. La manifestazione è organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia - Agenzia nazionale turismo.