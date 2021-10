Escursione 'A Percedol e dintorni'

Nell’ambito della manifestazione “Sapori del Carso”, domenica 31 ottobre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle ore 9.30 alle 13 un’escursione alla dolina di Percedol, e ai suoi dintorni carsici colorati d’autunno tra Opicina e Monrupino. Con la guida naturalistica Barbara Bassi e letture a tema curate da Maurizio Bekar.



Soggetta a tutela ambientale, Percedol è una delle doline più profonde e affascinanti del Carso: lunga 400 metri, larga 270 e profonda 37, ospita un ampio stagno, circondato da un bosco di alti carpini e cerri. La passeggiata proseguirà poi sull'altipiano circostante, in un ambiente più soleggiato, con pinete, querce e prati, tra affioramenti di rocce calcaree e grotte.



Ritrovo alle 9.10 all’ingresso della dolina di Percedol, sulla Strada Provinciale n. 9 di Trieste (Via di Monrupino), anche raggiungibile con il bus n. 42.



L’escursione è adatta a tutti, su sentieri sassosi quasi pianeggianti, tranne il tratto in dolina: sono consigliate scarpe da trekking o con suola antiscivolo.



Segue la possibilità di gustare i piatti di “Sapori del Carso” presso i ristoratori convenzionati, con uno sconto del 10%.



Costi di partecipazione: 10 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6.

È richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374.

Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it