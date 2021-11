Escursione 'Il Monte Cocco e la dolina del Principe'

Nell’ambito della manifestazione enogastronomica “Sapori del Carso”, domenica 7 novembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle ore 9.30 alle 13 un’escursione a “Il Monte Cocco e la dolina del Principe”, nell’area del Monte Hermada, a Duino Aurisina.



Un’uscita naturalistica tra grotte, doline e i resti di trincee della Grande Guerra. La zona fu infatti teatro di duri combattimenti tra le truppe italiane e quelle austroungariche, asserragliate sul monte. Dalla cima del Monte Cocco si gode di un ampio e suggestivo panorama sulle cime delle Alpi Giulie. L’itinerario è su strade forestali e in parte su sentiero sassoso, di circa 8 km, su un dislivello di 200 m.



Un’escursione per tutti, di impegno moderato: sono consigliate scarpe da trekking o con suola antiscivolo.



Ritrovo alle 9.10 al Conad Gran Duino (ex Bar Bianco). Raggiungibile con i bus n. 44 da Trieste e n. G51 (linea aeroporto – Trieste).



Segue la possibilità di gustare i piatti di “Sapori del Carso” presso i ristoratori convenzionati, con uno sconto del 10%.



Costi di partecipazione: 10 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6.

È richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374.

Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



L’iniziativa è in collaborazione con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena – Slovensko deželno gospodarsko združenje) e “Sapori del Carso”.