A chiusura della stagione di “Piacevolmente Carso - primavera”, domenica 20 giugno la cooperativa Curiosi di natura propone dalle ore 9.30 alle 13 un’escursione a Duino, il Monte Ermada e la grotta del Mitreo.



Si andrà sulle pendici dell’Ermada, tra panorami sul golfo, scotani piumosi e rocce carsiche, fino alla grotta del Mitreo, in cui si trova un tempio al Dio Mitra, culto dell’Asia Minore diffuso nell’antica Roma. Un’uscita tra natura e storia, con scorci e panorami suggestivi sul Carso e il mare.



Percorso ombreggiato di 5,5 km su strade sterrate, su un dislivello di 150 m.



Possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.



Ritrovo alle ore 9.10 al Conad Gran Duino (ex Bar Bianco), raggiungibile con il bus n. 44 da Trieste.



È richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Costi: interi 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it

- . -

“Piacevolmente Carso” ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, A.Mo.Do. (Alleanza Mobilità Dolce), AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.