Escursione a Duino, tra il bosco della Cernizza, il Timavo e San Giovanni in Tuba

Domenica 28 giugno, per “Piacevolmente Carso”, la cooperativa Curiosi di natura propone una replica fuori calendario dell’escursione “leggera” a Duino, tra il bosco della Cernizza, il fiume Timavo e San Giovanni in Tuba. L’uscita, dalle ore 9.30 alle 13, sarà su un percorso parzialmente diverso di quello dei primi di giugno.

Con la naturalista Barbara Bassi e la guida turistica Rina Anna Rusconi si passerà tra boschi, prati, cespugli di scotano, fino alle risorgive del Timavo e all’antica chiesa di San Giovanni in Tuba, in un itinerario ricco di presenze naturalistiche, storiche e con citazioni letterarie.

Ritrovo alle ore 9.10 al Villaggio del Pescatore, al capolinea del bus n. 44. L’uscita, l’ultima della stagione primaverile, si terrà nel rispetto delle norme anti-Coronavirus.

Al termine possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%, distribuito ai partecipanti.



Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it. E’ richiesta la prenotazione, alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cellulare 340.5569374. Quote di partecipazione: interi 10 euro, 5 euro i minori di 14 anni, gratis i minori di 6 anni.La passeggiata, con vari tratti ombreggiati, è paesaggisticamente molto varia: si passerà tra prati, con gli scotani dai frutti colorati e piumosi, panorami sul mare, e nella lecceta con un sottobosco di pungitopo. Si raggiungerà poi il Timavo, che dopo un tragitto sotterraneo esce in superficie con le sue suggestive risorgive, e dopo due chilometri sfocia in mare. Verranno tra l’altro ricordate le esplorazioni fatte per scoprire il corso sotterraneo di questo fiume, che ispirò miti, leggende e opere di poeti.Si raggiungerà poi la chiesa di San Giovanni in Tuba: risalente al 1483, è un raro esempio in regione di stile gotico ogivale, edificata sopra una basilica paleocristiana. Sul Carso non c’è luogo più sacro e pieno di memorie del “FonsTimavi” che Strabone, “filosofo del territorio” al tempi dell’Imperatore Ottaviano Augusto, definì “sorgente e madre del mare”. Leggenda e storia qui si fondono in un paesaggio a tratti misterioso, nei cui pressi corre ancora a tratti la “Via Gemina”, che collegava Aquileia all’antica Tergeste.Il percorso è quasi pianeggiante e per tutti, ma si consigliano scarpe con suola antiscivolo.L'iniziativa ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, A.Mo.Do. (Alleanza Mobilità Dolce), AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed realizzata è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.