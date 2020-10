Escursione a Redipuglia 'Sapori del Carso - Natura e gastronomia'

Nell’ambito della manifestazione enogastronomica “Sapori del Carso”, domenica 25 ottobre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle ore 9.30 alle 13 un’escursione storico-naturalistica a Redipuglia e sul Monte Sei Busi.



Sopra il Sacrario di Redipuglia, un itinerario pianeggiante tra la vegetazione della landa carsica, interrotta dai colori vivaci delle bacche e delle foglie in autunno. Si passerà tra trincee e doline, come quella “dei Bersaglieri”, con testimonianze dei combattimenti avvenuti nella Grande Guerra. Con letture a tema. Lunghezza del percorso: circa 7 km.



Dopo l’uscita possibilità di gustare i piatti di “Sapori del Carso” presso i ristoratori convenzionati, con un buono sconto del 10%.

Ritrovo alle ore 9.10, davanti al Museo Storico Militare di Redipuglia.



Quote di partecipazione: 10 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374.



Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena – Slovensko deželno gospodarsko združenje) e “Sapori del Carso”.