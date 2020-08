Escursione all’alba sul sentiero Rilke

Per le escursioni “Piacevolmente Carso”, domenica 30 agosto la cooperativa Curiosi di natura propone un’uscita fuori dal comune: “All’alba sul sentiero Rilke”, a Duino, dalle ore 6.30 alle 10.



Una passeggiata alle prime luci del giorno sul sentiero panoramico che ispirò le “Elegie duinesi” del poeta praghese Rainer Maria Rilke: uno dei luoghi più suggestivi di Trieste. Tra pietraie, lecci, falesie a picco sul mare, il castello di Duino e la città in lontananza che s’illuminano con il sole nascente. Con momenti d’atmosfera per il sorgere del sole e letture a tema, tra le quali poesie di Rilke e del poesta sloveno France Prešeren. Un percorso facile, pianeggiante e adatto a tutti.



Ritrovo alle ore 6.30, di fronte all’Infopoint di Sistiana della TurismoFVG, all’inizio del Sentiero Rilke. Partenza escursione alle ore 6.40.



L’uscita successiva sarà domenica 6 settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30 "Tra Sgonico e la Via Gemina". Sulle pendici del Monte Lanaro, nelle atmosfere magiche di boschi con querce secolari, tra radure con muretti a secco e scorci panoramici sul golfo. Con letture a tema. Ritrovo alle ore 9.10 nella Piazza del Municipio di Sgonico.



Seguirà, fino al 27 settembre, la possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10% consegnato ai partecipanti.



Quote di partecipazione: 10 euro interi; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione all'email curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it