Escursione alla scoperta dei mammiferi e l’uomo

Dopo lunga attesa, è finalmente arrivato il momento di ripartire alla scoperta del nostro territorio, rigorosamente in presenza e muniti di zaino, scarpe da trekking, binocoli e tanta curiosità: sabato 8 maggio inaugura ufficialmente il calendario delle escursioni organizzate dallo staff WWF AMP Miramare nella Riserva di Biosfera di Miramare e della costiera triestina, riconosciuta dall’UNESCO quale territorio capace di conciliare lo sviluppo delle comunità con la conservazione della natura.



L’appuntamento di sabato inaugura un ricco programma estivo e autunnale di 10 escursioni – tutte gratuite grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia ex l.r. 7/2016 – che percorreranno diversi tratti della rete sentieristica del ciglione carsico e del promontorio di Miramare, per scoprirne le valenze naturalistiche e il rapporto privilegiato tra Uomo e Ambiente.



Un rapporto che l’8 maggio sarà approfondito partendo da una componente faunistica finora mai affrontata nelle nostre escursioni: quella dei, imparando qualcosa di più sulla loro presenza nel nostro territorio e sulla convivenza con le comunità.Percorrendo un tratto del, accompagnati da una guida naturalistica ed esperta faunista, i visitatori impareranno a conoscere la vita elusiva di questi animali, imparando ad osservare i segni della loro presenza o del loro passaggio, scoprendone gli adattamenti che consentono loro di vivere in particolari condizioni ecologiche e nei diversi ambienti che saranno osservati durante l’escursione: tra boschi fitti a latifoglie, pietraie carsiche, pinete e vegetazione mediterranea, capiremo le abitudini di questi affascinanti animali. Si parlerà anche del rapporto tra l’uomo e i grandi carnivori, spesso oggetto di paure infondate.Ai partecipanti sarà offerta una copia omaggio della cartoguida storico-naturalistica del “Sentiero di Biosfera” della Riserva MaB UNESCO, curato dall’AMP Miramare.L’escursione prevede un percorso diLa partenza sarà alle 16.00 con rientro alle 18.30 circa. In caso di maltempo grave, le attività verranno annullate e i partecipanti avvisati per tempo., anche a causa delle norme anti-contagio.Per le prenotazioni inviare una mail di richiesta all’indirizzo:indicando nomi e cognomi dei partecipanti (al massimo 4 per richiedente) e un recapito telefonico.La prenotazione si intende ultimata una volta ricevuta via, che contestualmente comunicherà agli iscritti anche il luogo di ritrovo.