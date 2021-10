Escursione alla scoperta del Tagliamento "nascosto", domenica 10 ottobre 2021. Il cammino lungo il Tagliamento proposto dalla Società alpina friulana e dal Sezione Cai di Forni di Sopra si conclude con questa tappa, la più vicina alla sorgente del nostro piccolo ma grande Fiume. Il percorso di quest'ultima escursione, che richiede un moderato impegno fisico, si sviluppa lungo la parte più “selvaggia” e sconosciuta del Tagliamento e lo segue in discesa costeggiandolo sulla riva sinistra prevalentemente all’interno di faggete e, per un brevissimo tratto, sul greto.



Il 15 agosto 1692, un’enorme porzione di montagna si staccò dalle pendici settentrionali del Monte Auda: circa 30 milioni di m3 di roccia e fango sci- volarono ad alta velocità su un unico piano di strato argilloso, fradicio per le abbondanti piogge di quell’anno. La frana, che travolse ogni cosa nella discesa verso il fondovalle, investì anche il paesino di Borta, che seppur costruito nel versante contrapposto, fu spazzato via dalla violenza della frana, che risalì il pendio opposto. Un meccanismo analogo avrebbe caratterizzato quasi 300 anni più tardi la frana del Vajont. La valle del Tagliamento venne sbarrata da questa colossale diga naturale che raggiunse l’altezza massima di 140 metri.



Le acque del fiume così arginate riempirono la conca formando un grande lago che si spinse a monte per quasi sette chilometri e raggiunse la profondità di circa 90 metri. L’invaso fu chiamato “Lago di Caprizzi” e sopravvisse per i circa cento anni che la potenza delle acque del fiume impiegò per erodere completamente lo sbarramento. L’escursione proposta, oltre alla frana permette di scoprire un tratto montano del fiume Tagliamento che si presenta ancora relativamente allo stato naturale, mostrando uno dei suoi tratti più belli e selvaggi, in quanto le difficoltà di transito dovute all’orografia hanno sempre favorito un certo isolamento. In auto ci si porta in prossimità di Forni di Sotto e, giunti alla piazza del paese, invertire il senso di marcia dell'auto. Si ripercorre qualche centinaio di metri la strada e, immediatamente prima della galleria, svoltare a destra imboccando la dismessa SS52 e seguirla per un breve tratto.Si arriva così alla chiesetta di San Lorenzo nei cui pressi c'è un ampio parcheggio. Dopo aver visitato la chiesa di San Lorenzo, monumento nazionale con pregevoli affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo, e dopo aver fatto un primo incontro con il nostro fiume che qui scorre in una profonda gola, riprendiamo le auto e, risaliti verso Forni di Sotto si riattraversa la nuova galleria del Passo della Morte e poco dopo si scende a destra immettendosi per un breve tratto sulla SS 52 dismessa per parcheggiare nei pressi della casa cantoniera. In direzione opposta alla vicina e visibile galleria dismessa, si segue per poco meno di 1 km una stradina fino all’altezza del vicino sottostante grande stavolo ”Mattia”; si scende e, lasciato lo stavolo sulla destra, si continua a scendere su una pista forestale che supera un boschetto di faggi e in breve porta ai 2 edifici dello stavolo “Mezzan”; superati e lasciati gli edifici a destra, si prosegue sulla sinistra per entrare in un bosco ed in breve si scende al ponticello che permette di ammirare la profonda e stretta forra scavata dalle acque, conosciuta come “Orrido di Rascie”.Superatolo, si prosegue su comodo sentiero all’interno di una bella faggeta e dopo circa 30’ si giunge ad un bivio all’altezza dei visibili ruderi dello Stavolo del Mur; qui giunti, si prosegue a destra in discesa e con alcuni leggeri saliscendi dopo circa 3 km ci si porta sul greto del Tagliamento, che si segue per circa 400 m. Rientrati nel bosco di faggio, dopo circa 500 m ci si immette su una pista forestale che si segue sulla destra e dopo poco più di 1 km e mezzo si giunge al ponte di Caprizzi. Qui un pulmino, noleggiato appositamente, riaccompagnerà gli autisti delle auto a riprendere le vetture che distano a circa mezz'ora di strada.