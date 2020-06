Escursione da Basovizza al Monte Spaccato

Domenica 21 giugno, per “Piacevolmente Carso”, la cooperativa Curiosi di natura propone un’escursione panoramica adatta a tutti, da Basovizza al Monte Spaccato, a Trieste. Una passeggiata fino al ciglione sopra la città, nella pace della natura. Si camminerà tra boschi di latifoglie, pinete, doline, grotte che si sviluppano per centinaia di metri di profondità, e con viste panoramiche su Trieste e l'Istria. Con letture di Julius Kugy e Scipio Slataper. Si confronterà anche il paesaggio carsico del passato con quello attuale, più verde e boscoso, frutto dei rimboschimenti della metà ’800.



Escursione nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Coronavirus.



All’uscita è abbinata, fino al 28 giugno, la possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10% consegnato ai partecipanti.



Ritrovo alle ore 9.10 al Sincrotrone di Basovizza, nel piazzale-parcheggio alla fermata dei bus (dalla Stazione Centrale di Trieste – Piazza della Libertà, con il n. 51: partenza alle ore 9.00).



Sono consigliate scarpe da trekking o con suole antiscivolo. Quote di partecipazione: interi 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. È richiesta la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni all'email curiosidinatura@gmail.com, al cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it



L’ultima uscita di “Piacevolmente Carso” sarà domenica 28 giugno, dalle 9.30 alle 13, con una replica fuori calendario della passeggiata a Duino, tra il bosco della Cernizza, il fiume Timavo e la Chiesa di San Giovanni in Tuba. Ritrovo alle 9.10 al Villaggio del Pescatore, alla fermata del bus n. 44 da Trieste.