Escursione in barca fra laguna, mare e fiume Stella

Ripartono le escursioni in barca fra laguna, mare e fiume Stella.

Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno con partenza dal Porto di Marano via San Vito, alle ore 10.30 (rientro previsto alle ore 15.30), è in programma un'escursione. La gita si terrà anche in caso di pioggia, poiché la barca dispone di un ampio salone coperto.



L'escursione include il viaggio in barca, la sosta ai casoni, il pranzo completo a base di pesce e l'intrattenimento durante la navigazione (costo 50 euro per adulti, 25 euro ridotto).



Le prenotazioni chiudono due giorni prima della gita e l'escursione verrà effettuata con un numero minimo partecipanti. Per info e prenotazioni chiamare il signor Adriano al numero 335 5368685.

Al motto di ​#ripartiamoinsicurezza si salpa nuovamente per una gita all'insegna del sole, mare, brezza, natura, aria aperta, profumi e sapori.



​Sono stati ridefiniti gli spazi a bordo, ridotta la portata delle motonavi e si sono dotati degli strumenti necessari per navigare in sicurezza.



Escursione nel dettaglio

Si salperà alle ore 10.30 da via San Vito a Marano Lagunare (ampio parcheggio gratuito), cittadina dalle origini romane, alla volta di un bel giro in laguna che lambirà la più moderna città di Lignano. A bordo della motonave ci si addentrerà nella riserva "Foci dello Stella", in questo periodo popolata da tante specie in cova.Passando sotto le bilance dei pescatori si navigheranno lentamente le acque dolci del fiume di Hemingway per raggiungere l'antico villaggio dei casoni, una vera meraviglia!Sosta nell'ampio casone di Capitan Geremia per scoprire la storia di questi antichi rifugi la cui origine si perde nei secoli… sarà un vero viaggio nel tempo.Il pranzo completo a base di pesce, gustoso e tradizionale, sarà servito dai nostri marinai direttamente al tavolo, rispettando le distanze di sicurezza. Non mancherà poi un momento per vivere il folklore locale!!Il rientro in porto è previsto alle ore 15.30.Una volta a Marano consigliata la visita del centro storico che ancora conserva la memoria dei secoli sotto il dominio della Serenissima di Venezia.