Escursione nella Riserva naturale del Monte Lanaro

Domenica 16 maggio, per “Piacevolmente Carso”, la cooperativa Curiosi di natura propone un’escursione, dalle 9.30 alle 13, nella Riserva naturale del Monte Lanaro, a Sgonico. Si passerà tra boschi di querce e carpini e sottoboschi di peonie in fiore, fino alla cima del monte, tra iris selvatici e con una spettacolare vista sul Carso. Un percorso paesaggisticamente molto vario, e attraente dal punto di vista botanico.



Un itinerario di medio impegno, di circa 7 km, con un dislivello di 260 metri su pendenza moderata. Sono consigliate scarpe con suole antiscivolo.



Segue la possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.



Ritrovo alle ore 9.10 nel piazzale al bivio per Sagrado di Sgonico. È richiesta la prenotazione a curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Costo: interi 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



Sabato 22 maggio dalle ore 16 alle 19, e domenica 23 dalle 9.30 alle 12.30, seguirà “Shakespeare nel bosco”: una passeggiata a Basovizza, con momenti di teatro ispirati al “Sogno di una notte di mezza estate”. Con i giovani attori dell’ACTIS e la regia dell’attrice Daniela Gattorno. Ritrovo: 20 minuti prima, all'inizio del Sentiero Ressel, a Basovizza.



“Piacevolmente Carso” ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, A.Mo.Do. (Alleanza Mobilità Dolce), AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.