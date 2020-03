Escursione storica ai Ponti della Delizia

Posta nella pianura del Friuli centro-occidentale, Casarsa della Delizia rappresentò il più importante snodo viario per le forze italiane schierate sui fronti isontino e carnico prima di Caporetto, vale a dire oltre la metà delle truppe operative di cui disponeva il Regio Esercito. Ospitò due cantieri dirigibili, un magazzino di mobilitazione dell'8° Alpini, un'importante polveriera, ospedali, tribunali, decine di migliaia di truppe. Dopo il ripiegamento al Piave, costituì un ganglio di speculare importanza per lo schieramento imperiale impegnato sul Piave. Nel mezzo, presso i ponti della Delizia, si verificarono alcune delle più drammatiche pagine della ritirata del 1917, che cagionarono agli italiani la perdita di decine di migliaia di prigionieri e indussero un generale al suicidio, ma da cui derivò il salvataggio dell'intera "invitta" 3 a Armata. Riscoprendo sul luogo le tante tracce nascoste di quelle vicende, questo inedito percorso di pianura ci condurrà nei meandri meno percorsi della "grande storia" del Primo conflitto mondiale sul fronte italo-austriaco.



ITINERARIO: visita al Monumento ai Granatieri di Sardegna e ricostruzione storica del combattimento avvenuto sui Ponti della Delizia (30 ottobre 1917); breve trasferimento in auto; visita del Monumento "Grotta di Lourdes" presso località Ponte della Delizia (Comune di Valvasone), delle fortificazioni italiane sulla riva destra del Tagliamento, dei resti del terzo ponte (ferroviario) della Delizia e del luogo dove il Generale Rubin de Cervin si tolse la vita; breve trasferimento in auto, visita alla polveriere e alle vestigia belliche presso Casarsa della Delizia.