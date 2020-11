Escursione storica Grande Guerra al Col Mulimiela

Domenica 15 novembre è in programma l'escursione storica lungo le tracce della Grande Guerra alla cannoniera dimenticata del Cuel Mulimiela. Il ritrovo è alle 10, poco prima di Somplago (Comune di Cavazzo Carnico), sulla SR 512 provenenedo da Interneppo, presso il posteggio sotto il cavalcavia autostradale (GPS: 46.34613 13.06987).

Durata di 5 ore circa 300 metri di dislivello in salita, difficoltà escursionistiche, prenotazione obbligatoria scrivendo al numero 347 305 97 19, partecipazione gratuita (organizzazione Ecomuseo Val del Lago http://www.ecomuseovaldellago.it/calendario-escursioni-su-itinerari-storici-nei-luoghi-della-grande-guerra-presenti-nella-valle-del-lago/).



Sabato 14 novembre c'è la possibilità di partecipare alla camminata meditativa sul Monte Quarin, a Cormons, con ritrovo alle ore 9:45, 'Continuiamo a esplorare le difese, il nostro “pronto soccorso psichico”'. Programma in allegato

Ritrovo: ore 9:45 a Cormons, presso il posteggio in Via Francesco di Manzano - GPS N 45.96038 E 13.47132, alla scoperta di altri cinque meccanismi inconsci che intervengono nel modulare la nostra condotta, in termini di approccio ed evitamento al mondo circostante. Cos’è la barriera difensiva? È l’insieme delle difese arcaiche che la nostra mente ha costruito nel tempo per preservarci dai potenziali “pericoli” ambientali che avrebbero potuto e che ancora potrebbero minare il nostro equilibrio psichico. Perché la scelta del monte Quarin? La simbologia che caratterizza questo luogo si lega al tema delle difese e la scoprirete nel corso della passeggiata.