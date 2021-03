Escursione storica Grande Guerra al Monte Prat

Sabato 6 marzo appuntamento alle 9 presso il Ponte di Cornino, in Comune di Forgaria nel Friuli, per l'Escursione storica sulle tracce della Grande Guerra dal Ponte di Corino al Monte Prat.

Si tratta di un percorso, molto significativo anche sul piano ambientale, escursionistico privo di difficoltà ma piuttosto lungo, pertanto riservato a persone abbastanza allenate (700 metri dislivello - circa 15 km di tracciato a piedi). L'organizzazione ha attivato la possibilità di fermarsi a pranzo in trattoria a metà dell'escursione (dopo la salita, prima della discesa - possibilità consigliata ma non obbligatoria, chi non intende aderire può consumare pranzo al sacco nei pressi della trattoria, la sosta sarà di un'ora/un'ora e mezza circa). Chi vuole fermarsi a pranzo nella trattoria dovrà dare conferma. Dettagli e programma dell'escursione.