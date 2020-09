Escursione storico-letteraria 'Prežihov Voranc: l’uomo, l’intellettuale, il ribelle'

Quella di Prežihov Voranc fu un’esistenza intensa, segnata da esperienze tragiche come l’internamento, l’esilio, la prigionia e la clandestinità. Ad esse si sommino un potente slancio idealista, un forte attivismo politico, uno spirito ribelle, la necessità e l’abilità della comunicazione attraverso la scrittura che sovente riconduce, sotto l’influsso del realismo socialista, al mondo contadino e proletario a cui Voranc era intimamente legato.

Al racconto di questa biografia avventurosa frutto del Novecento, il Museo del Monte San Michele dedicherà il suo prossimo evento “Prežihov Voranc: l’uomo, l’intellettuale, il ribelle”, escursione storico-letteraria condotta dal professor Dario Frandolič e naturale prosecuzione del percorso intrapreso nel 2019 con l’iniziativa incentrata sull’esperienza bellica dello scrittore e sul suo romanzo di guerra “Doberdò. Gli umili nell’esercito austro-ungarico”.

L’appuntamento, salvo maltempo, è previsto per domenica 13 settembre alle ore 9.30, con partenza dal piazzale antistante il Museo del Monte San Michele. Iscrizione obbligatoria contattando la Biblioteca del Comune di Sagrado via mail (biblioteca@com-sagrado.regione.fvg.it) o telefonicamente (0481 960674, interni 4 e 8) lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18 o giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00. L’iniziativa, gratuita per il pubblico, è organizzata dalla cooperativa sociale Thiel, con il sostegno della Regione FVG e in collaborazione con il Comune di Sagrado.