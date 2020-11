Escursione sul Monte San Leonardo

Nell’ambito della manifestazione enogastronomica 'Sapori del Carso', sabato 7 e domenica 8 novembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 13 un’escursione panoramica a Sgonico: “Tra Samatorza e il Monte San Leonardo”, con letture a tema sul Carso e l’autunno.

L’escursione viene proposta sia il sabato che la domenica per soddisfare più richieste, garantendo il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti-covid a iniziare dall’uso delle mascherine e al rispetto del distanziamento tra i partecipanti.



L’escursione sarà tra vigneti, boschi di latifoglie nei colori d’autunno e fino al Monte San Leonardo, sulla cui cima si trovano i resti di un importante castelliere e di un’antica chiesetta. Dal monte la vista spazierà su tutto il Carso e il mare, nei giorni limpidi fino al Triglav e le Alpi Giulie, in un contesto spettacolare.



Un facile percorso di 5,5 km, su 150 m di dislivello, con una salita più impegnativa solo nei 300 metri prima della cima del monte. Seguirà la possibilità di gustare i piatti di “Sapori del Carso” presso i ristoratori convenzionati, con un buono sconto del 10%.



Ritrovo alle ore 9.10 sulla Strada Provinciale 6 da Gabrovizza (Strada Provinciale per Comeno) nello spiazzo vicino al bivio per Ternova. Quote di partecipazione: 10 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it

L’iniziativa è in collaborazione con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena – Slovensko deželno gospodarsko združenje) e “Sapori del Carso”.