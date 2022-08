Escursione sulla Panoramica delle Cime

Scoprire, insieme a guide esperte, le Valli del Torre e del Natisone, tra vette, acque, foreste e storia: prosegue il progetto turistico I Sentieri della Pro Loco, all’interno di Montagna 365 di PromoTurismoFVG, che trova in questa parte del territorio regionale la collaborazione di 13 Pro Loco che, coordinate dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža, sono pronte a offrire agli escursionisti emozioni uniche in angoli più o meno conosciuti del territorio. Coorganizzatori Wild Routes e ForEst.

Prossimo appuntamento domenica 21 agosto Panoramica delle Cime. Escursione sui sentieri curati e mantenuti dalle Pro Loco di Subit per scoprire tradizioni e angoli nascosti del territorio.

Da Subit entriamo in punta di piedi nei boschi delle Agane, misteriose creature delle vallate friulane. Il monte San Giacomo darà il via a un'entusiasmante traversata in cresta lungo la Panoramica delle Cime, con splendide vedute sulle Prealpi e sulla Pianura friulana.

Al termine dell’escursione ci sarà la possibilità di riprendere le forze assaporando i prodotti locali presso un ristoro organizzato dalla Pro Loco.

Guida: Angelo Sinuello; difficoltà: Media (6km per 300m di dislivello), adatto a bambini dagli 8 anni in sù. Durata: 3h.

Ritrovo: ore 8.30 a Subit di Attimis presso la chiesa (https://goo.gl/maps/3DwisrFwn2vqQ6Zq5); partenza ore 9.

Equipaggiamento: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, acqua, snack, crema solare, cappello/foulard, bastoncini da trekking (consigliati).

Prezzo: 15 euro intero / 7,5 euro ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis <12 anni accompagnati / Gratis FVG Card.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno precedente l'escursione al cell 3334564933 o torrenatisone@virgilio.it