Escursioni all'aperto sui luoghi della Grande Guerra

Proseguono le camminate storiche all'aperto sui percorsi della Grande Guerra previste per questo fine-settimana, rispettivamente nella zona di Cavazzo Carnico e di Varmo.



Sabato 19, escursione storica alla cannoniera del Cuel Mulimiela con ritrovo alle ore 10 a Somplago (difficoltà escursionistica). Domenica 20, invece, escursione al ponte di Madrisio e alle difese a San Paolo e Mussons con ritrovo alle ore 10 a Madrisio in Comune di Varmo (difficoltà turistica).



I programmi sono indicati nei pdf che trovate in allegato.



Aderenza alla normativa anticovid: le camminate all'aperto si qualificano come attività motoria; è necessario rispettare le distanze, avere con sé la mascherina e rispettare le ormai consuete attenzioni anti-contagio; il numero dei partecipanti è limitato.



Prenotazione obbligatoria rispondendo a questa comunicazione, alla mail info@grandeguerra-ragogna.it o al mio cellulare/What's Up 347 305 97 19



Conferma escursione: le escursioni sono confermate se non giungono ulteriori comunicazioni; in caso di sospensione delle stesse (per esempio a causa delle sempre possibili variazioni normative o del meteo), invierò apposita comunicazione.