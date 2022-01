Il filo liquido che cuce insieme gli angoli meravigliosi del Friuli Venezia Giulia: l'acqua, elemento fondamentale per la natura e l’uomo, sarà il tema conduttore delle escursioni naturalistico-culturali del Comitato Scientifico Sezionale del 2022.

Da gennaio a dicembre, dodici escursioni dedicate all’acqua ed alle sue forme. Con queste escursioni si vuole ripercorrere, in ambiente, tutto il ciclo dell’acqua nella nostra regione: si parte a gennaio dalle nuvole con un incontro organizzato in collaborazione con l’osservatorio meteorologico della Regione FVG, e si concluderà al punto in cui l’acqua termina il suo viaggio e ritorna al mare.

In tutti gli altri incontri ed escursioni si cercherà di scoprire tutti gli ambienti acquatici regionali, i diversi stadi dell’acqua, gli habitat umidi del Friuli e la loro importanza, gli aspetti ecologici degli ambienti umidi, la biodiversità, ma anche la morfologia del paesaggio e lo sfruttamento delle acque ai fini idroelettrici ed economici.



NUVOLE, PIOGGIA e NEVE SULLE MONTAGNE FRIULANE -

Il viaggio dell’acqua, le cause, le situazioni, i cambiamenti e gli eventi record che ci portano spesso in pole-position rispetto al resto delle Alpi.Il viaggio dell’acqua, questo straordinario ciclo che porta una goccia dal cielo fino al mare e poi di nuovo in cielo, inizia proprio dalle nuvole. E da qui partiremo per questi 12 mesi di escursioni e conferenze per conoscere il ciclo dell’acqua in Friuli Venezia Giulia.Per iniziare a parlare di acqua e nuvole, abbiamo interessato gli. Dovevamo andare a visitare la loro centrale operativa ed il radar, ma le restrizioni per il Covid non ce lo consentono.Quindi gli esperti dell’Osmer si sono resi disponibili, al posto dell’escursione programmata, a venire di persona nella nostra sede a parlarci di “Nuvole, pioggia e neve sulle montagne friulane: il viaggio dell’acqua, le cause, le situazioni, i cambiamenti e gli eventi record che ci portano spesso in pole-position rispetto al resto delle Alpi."Ci parlerà di questo Sergio Nordio, meteorologo previsore presso l’Osservatorio Meteorologico Regionale e Gestione Rischi Naturali Settore Meteo del CFD di Protezione Civile FVG.. Per accedere alla Sala Eventi è necessario esibire il “GreenPass rafforzato” valido ed avere la mascherina FFP2