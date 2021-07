Escursioni lungo le tracce della Grande Guerra

Proseguono le escursioni sui luoghi della Grande Guerra.



Sabato 17 luglio è in programma la visita guidata alla Fortezza di Osoppo, nei meandri della storia patria, mentre domenica 18 escursione guidata "La battaglia sul Piccolo Jôf di Miezegnot - Schwarzenberg, 105 anni dopo...", da Valbruna a Cappella Zita e al Monte Strechizza.



Fra le tante attività programmate nel calendario che trovate in allegato, per l'escursione storica prevista sul Monte Grappa nelle giornate del 1° e 2 settembre è richiesta la prenotazione prima del 20 agosto.



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a undefined info=grandeguerra-ragogna.it@turbo-smtp.info o scrivendo WhatsUp o SMS al 347 3059719.