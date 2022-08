Escursioni per promuovere la ciclovia del Tagliamento

Le cinque associazioni del Friuli Venezia Giulia aderenti alla Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, in collaborazione con il Circolo Legambiente della Pedemontana Gemonese, organizzano domenica 28 agosto la quarta Giornata del Tagliamento, una manifestazione che ha lo scopo di valorizzare il fiume e il suo territorio.

L’evento a carattere cicloescursionistico vuole promuovere la realizzazione della ciclovia del Tagliamento, inclusa tra i nove itinerari della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale e nelle quattro direttrici principali del Piano Paesaggistico Regionale.

"Lo sviluppo turistico e cicloturistico della regione non può prescindere da un asse così importante e rappresentativo", confermano i promotori dell'iniziativa. "Infatti, proprio sul Tagliamento potrebbe essere realizzato un progetto esemplare per il turismo sostenibile, a contatto con la natura, in un ambiente estremamente vario che parte dai territori alpini, attraversa la pianura rurale e termina sul mare. Un tipo di turismo ad alto valore paesaggistico e compatibile con le esigenze di tutela ambientale, da sviluppare su un sistema di percorsi dedicati all’escursionismo e alla mobilità lenta che fanno riferimento a due itinerari ciclabili principali: quello in riva destra che troverà compimento con il recupero del sedime ferroviario della linea Pinzano-Casarsa e quella in sponda sinistra che è già interamente percorribile ed attende solamente la realizzazione di una passerella ciclabile sul fiume Ledra".

"Già oggi sono molti i cicloturisti che, provenienti dal Nord Europa e dalla ciclovia Alpe Adria, scelgono a Venzone di proseguire lungo il percorso che costeggia il Tagliamento per raggiungere la località turistica di Lignano Sabbiadoro. Per sensibilizzare le istituzioni e la comunità su questi temi, domenica 28 si tornerà a pedalare lungo il Tagliamento. Nella prima edizione del 2019, un gruppo di soci Fiab e Legambiente percorse l’intero itinerario, dalle foci alla sorgente, per dimostrarne la valenza cicloturistica: a parte i primi 40 chilometri dal Passo della Mauria a Socchieve, dove si transita sulla strada principale, tutti gli altri 150 chilometri del percorso si sviluppano su piste ciclabili, strade secondarie e strade sterrate scorrevoli, in sicurezza fino a Lignano".

"Quest’anno, il programma prevede quattro cicloescursioni con partenza da Codroipo, Gemona, Udine e Pordenone, che convergeranno nel primo pomeriggio a San Daniele del Friuli, in occasione di Aria di Friuli Venezia Giulia, per un momento di confronto e condivisione fra i ciclisti che prenderanno parte alle escursioni e le Autorità presenti. All’incontro, previsto per le 15, sono stati invitati i Sindaci dei Comuni della zona e l’Assessore regionale alle infrastrutture e il territorio", conclude la nota.

Informazioni sul sito dell’evento