Escursioni storiche lungo le tracce della Grande Guerra

Sabato 13 febbraio, con ritrovo alle ore 10 poco oltre Alesso, si terrà l'escursione storica lungo i sentieri e i percorsi della Grande Guerra, alla Cannoniera del Falcjar.

Sempre sabato 13, con ritrovo alle ore 9:30 in località Santissima, in comune di Polcenigo, è in programma una camminata meditativa e ambientale alle sorgenti del Livenza.



L'escursione storica in programma per domenica 14 febbraio al Ponte di Cornino ha raggiunto il numero massimo di partecipanti (è confermata l'iscrizione a chi ha già ricevuto mia comunicazione in merito).



E' stata organizzata la replica della stessa escursione per sabato 20 febbraio: link col programma



L'escursione storica in programma per domenica 21 febbraio sul "Monte di Ragogna Segreto" rimane confermata (ci sono ancora posti liberi): link

Per tutte le camminate sono necessari la prenotazione e l'adozione delle ormai ben conosciute attenzioni anti Covid.