Escursioni storiche sulle tracce della Grande Guerra

Sabato 7 novembre, ritrovo alla sella di Interneppo, alle 9, per un'escursione storica al Forte di Monte Festa. Domenica 8 novembre, ritrovo all'imbocco orientale del ponte stradale della Delizia alle 9:30, per l'escursione storica 'Casarsa della Delizia snodo della grande guerra'.

Si richiede di prenotare per partecipare alle escursioni al numero 347 3059719. le due escursioni storiche all'aperto saranno svolte adottando le consuete precauzioni anticovid, secondo quanto dispongono le normative/protocolli. Obbligatorio portare con sé la mascherina.

Le escursioni guidate all'aperto rientrano nei servizi consentiti dall'insieme delle normative anticovid. Nel caso intervenissero modifiche negative in merito, le iniziative saranno sospese e rimandate a data da destinarsi.

Entro venerdì sarà data conferma sia riguardo alle normative anticovid, sia riguardo al meteo, che sembra assumere una tendenza favorevole.