Esodo estivo, InfoViaggiando potenzia il servizio

Sta per arrivare l’esodo estivo e - con l’incremento dei turisti - InfoViaggiando, il servizio di Autovie Venete che fornisce a ogni ora agli utenti dell’autostrada tutte le informazioni utili su viabilità e traffico da Trieste a Brescia, potenzia il proprio segnale e diventa sempre più “internazionale”.

Sul sito www.infoviaggiando.it e sulla App sarà possibile ascoltare il notiziario con una cadenza ogni trenta minuti nelle fasce più critiche della giornata, dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 19. Non solo, In caso di emergenze – incidenti, chiusure autostradali e blocchi al traffico - il notiziario sarà costantemente aggiornato per fornire un’informazione sempre più precisa.

Attivo 365 giorni all’anno Infoviaggiando (realizzato in collaborazione con Cav – Concessioni Autostradali Venete e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova) è presente anche come “call center” al numero verde gratuito 800996099 dove un operatore risponderà all’utente non solo in italiano e in inglese ma anche – novità di questi giorni - in tedesco, dalle 7 del mattino alle 22. Nelle ore notturne un registratore elettronico tradurrà in tempo reale le informazioni che arrivano dalle Sale Radio delle autostrade e consentirà di mantenere aggiornati gli utenti dell’autostrada che vorranno ricevere le informazioni al telefono.

Il sito e l’app InfoViaggiando contengono tutte le informazioni sul traffico, gli incidenti, i lavori e le chiusure per quanto riguarda la viabilità dell’intera A4 da Brescia a Trieste e di altri tratti autostradali: A31 Valdastico (Rovigo-Piovene Rocchette), A57 Tangenziale di Mestre, bretella dell’aeroporto Marco Polo di Tessera, A34 Villesse Gorizia, A23 Palmanova Udine Sud, A28 Portogruaro Conegliano. Oltre a ciò è possibile consultare le webcam, gli avvisi ai viaggiatori, le previsioni del traffico, i divieti di transito per i mezzi pesanti e le tratte dove sono operativi i tutor.

Inoltre, Infoviaggiando offre la possibilità di calcolare il pedaggio, verificare l’operatività delle aree di servizio e scoprire “dove il pieno costa meno” per individuare il prezzo più conveniente del carburante.

Un accordo poi con un network di emittenti radiofoniche locali consente di informare a cadenza oraria sulla viabilità. Queste le radio convenzionate grazie alle quali è possibile sempre tenersi aggiornati: Radio Boom, Cafè Tv 24, Cafè, Capodistria, Diffusione Europea, Easy Network, Gambellara, Gioconda, Padova, Pico, Stella Fm, Stereo Città, Studio Nord, Studio Verona, Trv Teleradioveneta, Venezia Sound, Vicenza, Yes Radio, Radio 7, Piper. Alle 7.35 è possibile ascoltare il notiziario anche su Telefriuli.

Infine, a disposizione dei clienti dei negozi sia all’Outlet di Palmanova sia in quello di Noventa di Piave sono stati installati i totem di Infoviaggiando negli ingressi principali ovvero al Guest Services. Lo stesso totem informativo è presente anche al Tiare di Villesse. Un modo per avvicinare sempre di più l’utenza che si appresta a entrare in autostrada e a percorrerla.