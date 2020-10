Estate di fuoco per il Soccorso alpino

Finita la quarantena e per evitare luoghi troppo affollati molti hanno scelto la montagna per trascorrere una giornata all’aria aperta invece delle spiagge. E così, mai come quest’anno, i volontari del Soccorso alpino sono intervenuti per prestare soccorso a chi è salito sulle alpi. A fronte di un deciso aumento degli escursionisti ha fatto da contraltare l’incremento degli incidenti e degli infortuni.

“Si tratta - come sottolinea Sergio Buricelli, presidente del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Fvg - di un incremento importante, registrato in particolare nel periodo successivo alla fine delle restrizioni per il Covid 19. Rispetto all’anno scorso, fino al 20 settembre, abbiamo effettuato ben 111 interventi in più toccando finora quota 360 con 386 persone soccorse. L’incremento è notevole rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le cifre erano rispettivamente 259 interventi e 286 persone soccorse e conferma il trend in aumento, tanto più che nel 2018 avevamo registrato 223 interventi e 274 persone soccorse.



, numero superato in appena 9 mesi nel corso di quest’anno. I soccorsi hanno riguardato escursionisti nel 53% dei casi, l’attività alpinistica che include anche il passaggio sulle ferrate è causa del 10% dei soccorsi. I volontari sono intervenuti nel 4% dei casi per soccorrere ciclisti, nel 3% per cercatori di funghi e nel 2% per soccorrere i praticanti di volo libero (parapendio e deltaplano) che nella nostra regione richiama molti appassionati”.. Buricelli conferma che i casi di, ma non si registrano dati anomali, tanto più che nella nostra regione le condizioni di naturalità del territorio alpino sono elevate e sono pochi gli impianti di risalita, capaci di portare in quota i gitanti, a differenza di altre regioni: “Il problema è legato soprattutto al ricorso a impianti di risalita perché spesso le persone sovrastimano la loro capacità di scendere a valle una volta giunti in quota, salvo poi trovarsi in forte difficoltà a causa della mancanza di preparazione fisica, degli infortuni e dei malori o del fatto che smarriscono il sentiero. Chi desidera visitare una malga, da noi deve ancora essere pronto a compiere una lunga camminata e si prepara di conseguenza. Esiste una sorta di selezione che limita gli episodi. Ciò nonostante,, ma per fortuna possiamo contare su benin maniera tale da essere pronti a intervenire. Tra questi anche una ventina di tecnici di elisoccorso, ai quali è demandata la sicurezza del personale sanitario in tutti gli interventi in ambiente impervio nel quale sia indispensabile l’uso dell’elicottero.(l’età dei nuovi volontari che si stanno formando oscilla tra i 20 e i 30 anni) e oltre che ben preparati”.