Estate positiva per il turismo in treno

Sono stati molto apprezzati i servizi estivi pensati da Trenitalia per sostenere il turismo in Friuli Venezia Giulia. Oltre 200mila i viaggiatori che hanno scelto i treni dell’Alpe Adria Line per raggiungere le mete turistiche in Regione, dai siti Unesco di Aquileia, Palmanova e Cividale ai borghi medievali come Venzone, uno dei più belli d’Italia.

Le 26.500 bici trasportate con Alpe Adria Line e Trenobici delle Lagune fanno registrare un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo, giugno - settembre, dell’anno scorso. Buon gradimento per il nuovo collegamento treno + bus Lignano Link, che consente di raggiungere da Latisana la rinomata località balneare di Lignano Sabbiadoro, non servita direttamente dal treno. 2.500 i viaggiatori dall’avvio del servizio.

Segnali di ripresa anche per Crossmoby, il servizio transfrontaliero da Udine/Trieste per Lubiana.

Aumentano le famiglie che scelgono il treno per visitare le bellezze regionali. Tra le offerte che Trenitalia ha proposto questa estate, particolarmente gradita la promozione Junior (un ragazzo fino a 15 anni gratis se accompagnato da un adulto pagante). In Fvg ne hanno usufruito in 25mila, circa il doppio dello scorso anno.