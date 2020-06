Estate tra le vette friulane, di rifugio in rifugio

Accoglienza genuina, pietanze semplici ma indimenticabili e panorami mozzafiato. La social ambassador di PromoturismoFvg Nicole Barison ci racconta le sue avventure tra le nostre montagne, di rifugio in rifugio.

Di cosa stiamo parlando? Dell'interessante iniziativa dell'associazione Assorifugi (www.assorifugi.it), che ha unito 23 rifugi del Fvg in un unico circuito per "incentivare, stimolare e poi premiare, gli innamorati della montagna".

Come funziona? Facilissimo! Basta procurarsi la tesserina in uno dei rifugi associati, compilarla con i propri dati e farvi apporre uno o più timbri dal gestore del rifugio: un timbro per i rifugi "escursionistici" ossia quelli che è possibile raggiungere anche con l'automobile e due per quelli Alpini, dove si arriva solamente a piedi. Scopri di più

Ogni giovedì alle 19.30 su Telefriuli una nuova avventura alla scoperta del nostro territorio.

Scopri tante altre experience da vivere con Friuli Venezia Giulia Turismo