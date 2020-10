Ex tracciati ferroviari, itinerari in tutta Italia e anche in Fvg

E' uscito il libro a cura di Ornella D'Alessio: 'Vie Verdi, su ex tracciati ferroviari. Itinerari in tutta Italia da fare in bicicletta o a piedi'. Una guida per scoprire le tratte ferroviarie dismesse.

C’era una volta la ferrovia, il mezzo di trasporto che cambiò le vite della gente, le loro abitudini e l’intera società. Laddove c’era una volta la ferrovia e oggi non c’è più – perché superata dalle auto o addirittura dai treni ad alta velocità – sono rimasti dei cammini ferrati che sono al tempo stesso memoria storica, patrimonio culturale e, spesso, ambiente incontaminato da ripercorrere indietro nel tempo, a piedi o in bicicletta. L’autrice e instancabile viaggiatrice Ornella D’Alessio ne ha selezionati venti perché vengano riscoperti, e mai più dimenticati.

In Friuli Venezia Giulia l'autrice ha segnalato la tratta Cervignano - Grado - Trieste - Basovizza.