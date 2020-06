Faedis, le cascate gemelle di Costapiana

Dopo un sentiero adatto a tutti, uno spettacolo che toglie il fiato si schiude in mezzo al bosco. Sono le cascate gemelle di Costapiana, in comune di Faedis. Ad accompagnarci in questa escursione è l'Ambassador di PromoturismoFvg Daniela Radovan.

"La scelta dell'itinerario è semplice, dettata sia dal mio amore per i corsi d'acqua sia dall'attuale scarsa preparazione atletica: opto per l'anello della Valle del Grivò. Raggiunto il borgo di Stremiz, mi inoltro per un facile sentiero che si addentra nel bosco e che mi condurrà dapprima al Ponte Romano e poi a delle incantevoli piccole cascate. La natura, qui, regna come una sovrana bonaria: circonda il percorso di felci e di mille tonalità di verde, ingentilendo con il suo manto anche le pietre consumate dall'acqua".

"Parla con la voce sommessa della lentezza del tempo e regala il suo fascino a un mulino abbandonato, abbracciandone i resti. Se ogni escursione ha la sua tappa del cuore, il mio è stato conquistato, poco dopo, dalle Cascate Gemelle del Rio Marchiat. Sono quasi un luogo segreto, che si svela alla fine di una salita leggermente più scoscesa, contesa, ai lati, dai rovi che cercano di ricongiungersi". Scopri di più

