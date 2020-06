Fai: alla scoperta di Zuglio, da Giulio Cesare ai giorni nostri

Il Fai, Fondo Ambiente Italiano, è pronto per un’edizione speciale delle "Giornate Fai all’Aperto". Sabato 27 e domenica 28 giugno torna l’ appuntamento con l’arte, la cultura e la bellezza del nostro ricco patrimonio e la sede Fai di Tolmezzo, in collaborazione con il Comune di Zuglio, la Parrocchia di San Pietro Apostolo e la Fondazione Polse di Cougnes aprirà le porte di alcuni tra i più straordinari beni storico-artistici e naturalistici, a pochi chilometri da Tolmezzo.



Le giornate inizieranno con un percorso alla scoperta della storia di Zuglio, la città romana Iulium Carnicum, fondata da Giulio Cesare, attraverso i preziosi reperti esposti nelle ampie sale del Museo archeologico per poi proseguire nell'area del Foro accompagnati dal personale del Museo. Successivamente si raggiungerà in modo autonomo sul colle di San Pietro. L'orto botanico ospitato al Centro culturale-spirituale della Polse, dove gli appassionati volontari illustreranno le varietà del meraviglioso "Giardino dei semplici" immerso tra i boschi, è costituito da oltre 1200 piante, perlopiù autoctone, distribuite su quattro terrazzi. Sarà possibile visitare anche la maestosa Pieve di San Pietro accompagnati dal Parroco, Don Giordano Cracina.



Le visite guidate si svolgerannoal mattino alle 10 e alle 11 mentre al pomeriggio alle 15 e alle 16.le visite si svolgeranno alle 10 e alle 15. Il ritrovo è al Museo, con la richiesta di arrivare 15 minuti prima dell'inizio delle visite per assolvere alle disposizioni di sicurezza Covid19. I posti sono limitati per cui la prenotazione è obbligatoria iscrivendosi sul sito del Fai,. Le prenotazioni saranno aperte fino a esaurimento posti e non oltre le 15 di venerdì 26 giugno. Un'occasione da non perdere per trascorrere una bellissima giornata all’aperto a Zuglio, in Carnia, che possa dare un segnale di ripresa e di speranza.