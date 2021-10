Fai un giro in vigna… a Roveredo in Piano

Sabato 30 ottobre terzo appuntamento con 'Fai un giro in vigna', il progetto regionale promosso dalla Presidenza del Fai Friuli Venezia Giulia dedicato alla scoperta delle realtà vitivinicole della regione con l’obiettivo di far vivere un’esperienza che unisca territorio, sostenibilità e cultura. La visita guidata all’azienda vitivinicola Bessich di Roveredo in Piano è organizzata dalla Delegazione Fai di Pordenone insieme al Gruppo Fai di Sacile e sarà suddivisa su tre turni: ore 9.30, 11 e 14.30.

L’ambiente vitivinicolo friulano, in particolare quello dei vigneti del territorio Magredile, è un unicum nel suo genere in Italia: proprio qui, nel contesto agricolo tra i comuni di Fontanafredda e di Roveredo in Piano, la famiglia Bessich ha avviato un’iniziativa imprenditoriale pionieristica per gli anni Cinquanta. Le coltivazioni sono sostenibili e la produzione dei vini è di altissima qualità: da diversi anni infatti l'azienda ha aderito al programma di produzione integrata ed è certificata SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata). Il percorso di visita prevede un’introduzione culturale sulle origini istriane della famiglia Bessich e sui metodi di coltivazione sostenibile delle viti con le caratteristiche dei vigneti e delle uve. È prevista anche una visita alla cantina con la descrizione dei processi di produzione e una piccola degustazione finale di vini.

L’evento è aperto a tutti: il contributo richiesto è di 5 euro per gli iscritti Fai e di 8 euro per i non iscritti. Si ricorda che il numero massimo è di quindici persone a visita e che è necessario esibire la certificazione verde Covid-19.

Per chi volesse partecipare è consigliata la prenotazione anticipata sul sito: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it