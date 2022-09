Fai un giro in vigna nel borgo di Clauiano

In attesa delle Giornate Fai d'Autunno ormai alle porte e dopo la pausa estiva, la Delegazione Fai di Udine propone una nuova iniziativa all'aperto che fa parte del progetto regionale "Fai un giro in vigna" che vede la collaborazione di tutte le delegazioni regionali per coinvolgere le realtà enologiche e vinicole più virtuose del Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo appuntamento si svolge a Clauiano, uno dei borghi rurali più interessanti della pianura friulana. La sua origine risale al periodo medioevale, anche se la zona era abitata in epoca romana. In questo nuovo evento della Delegazione FAI di Udine organizzato in collaborazione con la Proloco di Trivignano Udinese, Clauiano, Meraloro e Merlana "Facciamo Quadrato", i visitatori verranno accompagnati in una visita al Borgo medievale alla scoperta dei segreti storico artistici racchiusi tra le strade del borgo e la cultura vitivinicola raccontata dalle aziende operanti nel comune: Azienda Antonutti, Azienda Ariis, Borgo Claudius e Azienda Foffani. Ogni azienda vinicola proporrà un piccolo brindisi al termine della visita presso la propria sede. A conclusione del pomeriggio, l'azienda Foffani ospiterà la presentazione del libro "Un romanzo in venti case e un giardino" di Caterina Zaina. Ritrovo alle 16 in piazza Giulia a Clauiano sabato 10 settembre 2022. Si ringrazia il Comune di Trivignano Udinese e la Protezione Civile del Fvg.

L'accesso è consentito a un massimo di 30 persone e la prenotazione è obbligatoria a questo link.

Contributo libero a favore del Fai a partire da 6 euro per gli iscritti FAI e per chi si intende iscrivere al FAI in loco e 10 € per i non iscritti. Il contributo verrà versato in loco.

Si raccomanda i gentili visitatori di recarsi sul posto muniti di mascherina e di utilizzare scarpe e abbigliamento comodi ed eventuale cappellino parasole.

Per eventuali info: udine@delegazionefai.fondoambiente.it