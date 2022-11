Fai un giro in vigna prosegue anche in autunno

Dopo la visita al vigneto, al parco, alla serra delle orchidee e alla cantina storica, il percorso si concluderà con un assaggio di vini Vistorta.

Dopo il successo delle Giornate Fai d’Autunno, è ora in arrivo un nuovo appuntamento di “Fai un giro in vigna”, l’iniziativa che coinvolge tutte le Delegazioni Fai del Friuli Venezia Giulia in un percorso di valorizzazione dei viticoltori e delle cantine della regione che hanno a cuore la sostenibilità ambientale.

Sabato 5 novembre il Gruppo Fai di Sacile invita a scoprire la cantina Vistorta, grazie all’ospitalità del Conte Brandino Brandolini. La visita comincerà con alcuni cenni storici sulla tenuta e sulla famiglia Brandolini e proseguirà con una passeggiata nel vigneto con descrizione delle tecniche di produzione della viticoltura biologica finalizzate alla sostenibilità ambientale in agricoltura. Sarà poi possibile ammirare il meraviglioso parco, progettato negli anni '60 dal celebre architetto paesaggista Russel Page, che lo dotò di un’ampia varietà di essenze, studiate per creare un effetto cromatico di grande impatto in tutte le stagioni: imperdibile in questo periodo l’affascinante molteplicità di colori del foliage autunnale.

Il percorso proseguirà verso la serra delle orchidee e poi verso la barchessa con le storiche cantine e i granai al piano superiore, ambienti che negli anni passati hanno anche ospitato l'allevamento dei bachi da seta. Ogni visita sarà guidata dal personale esperto della tenuta Vistorta e l'evento si chiuderà con un assaggio di uno dei famosi vini della tenuta Vistorta.

L’appuntamento è dunque sabato 5 novembre presso la cantina Vistorta di Sacile in via Vistorta, 82. Sono previsti quattro turni di visita (alle 10 – 11.30 – 13.30 - 15) della durata di 90 minuti per gruppi di 25 persone. Visti i posti limitati è consigliabile la prenotazione nel sito faiprenotazioni.fondoambiente.it

Per la partecipazione è richiesto un contributo libero a partire da 7 euro per gli iscritti Fai e 10 euro per i non iscritti, con possibilità di iscriversi al Fai in loco. Ingresso gratuito al di sotto dei 12 anni.

Per ulteriori informazioni contattare sacile@gruppofai.fondoambiente.it