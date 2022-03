Fare turismo nella riserva di Biosfera Unesco di Miramare

Si svolgerà il 16 marzo, dalle 15 alle 17, il primo dei quattro incontri organizzati dall’Area Marina Protetta di Miramare per affrontare i concetti principali legati alle Riserve della Biosfera: in particolare saanno sottolineate le opportunità, il significato e le regole del fare turismo in una Riserva della Biosfera. Saranno anche analizzati progetti virtuosi di turismo sostenibile che sono stati attivati con successo in altri territori appartenenti alla rete Mab Unesco.

Gli incontri on-line sono dedicati a chi vive o svolge attività nel territorio che fa parte della rete delle Riserve della Biosfera riconosciute dall'Unesco, come quello dei comuni di Trieste e Duino-Aurisina, e hanno il duplice obiettivo di far comprendere cos'è una Riserva di Biosfera Unesco e condividere le tante opportunità che offre vivere o operare all'interno di territori inclusi o confinanti con le Riserve.

Lo scopo è anche supportare le realtà attive nel territorio nella generazione di progetti di Sviluppo Sostenibile, nel contesto generale del percorso partecipativo che porterà alla realizzazione del Piano d’Azione della Riserva della Biosfera di Miramare.

Si è tenuta proprio qualche settimana fa la riunione del tavolo di Coordinamento della Riserva Mab che, con i suoi 3 mila ettari di estensione, può contare su un territorio che da tempo mette in pratica quel particolare equilibrio tra uomo e natura alla base di ogni iniziativa e opportunità di sviluppo futuro all’insegna della sostenibilità. Il Tavolo ha coinvolto enti, Comuni, organizzazioni territoriali, scuole, imprese, associazioni, comitati, cittadini che operano nel territorio della Riserva Mab; ciascuno dei rappresentanti coinvolti aveva posto l’accento sulla necessità di fare sistema per il raggiungimento di obiettivi comuni legati allo sviluppo sostenibile.

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, ma sono limitati ad un numero massimo di persone: è perciò necessaria l’iscrizione a questo link.