Faro della Vittoria aperto a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta al Faro della Vittoria, a Trieste. L’Erpac – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Fvg ha annunciato che il Faro della Vittoria di Trieste sarà aperto anche il giorno di Pasqua (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e di Pasquetta (dalle 10 alle 19, orario continuato). Altre aperture straordinarie sono previste il 25 aprile, 2 giugno e 15 agosto, con orario continuato dalle 10 alle 19.



In aprile, maggio, giugno e settembre il Faro sarà aperto il venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. In luglio e agosto resterà aperto, invece, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. A ottobre (eccetto il 7, 8 e 9) il venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre dal 5 al 9 (in occasione della Barcolana) l’orario sarà continuato dalle 9.30 alle 17.30. infine, a novembre resterà aperto soltanto dall’1 al 4, con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30.