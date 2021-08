Ferragosto alle Grotte di Villanova

Visite extra a Ferragosto, per consentire a quante più persone possibile di immergersi nella magia delle Grotte di Villanova: in vista della festività il Gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova, presieduto da Mauro Pinosa, ha deciso di organizzare all'occorrenza, in base al numero di prenotazioni - già molto alto -, delle discese aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, previste per le ore 10.30, 12, 14.30 e 16. Gli eventuali orari supplementari saranno comunicati direttamente ai richiedenti.



Per partecipare alle escursioni è richiesta appunto la prenotazione, con messaggio whatsapp al numero 3204554597 o con mail all'indirizzo prenotazioni@grottedivillanova.it; sarà necessario esibire il Green Pass, come da disposizioni ministeriali. Per sabato 21 agosto, poi, è in programma (alle 18) un'escursione speleologica serale, che permetterà di visitare - dotati di tutta l’attrezzatura necessaria - zone della Grotta Nuova riservate agli esperti e ai più avventurosi. All'esperienza, della durata è di 4 ore, si può partecipare a partire dai 14 anni: prenotazioni a eventi@grottedivillanova.it o al numero 3478830590 (wapp).



Fino a fine agosto le Grotte sono visitabili tutti i giorni, nel weekend con gli orari sopra indicati (cui si aggiunge quello delle 14.15, quando parte il tour verso la Sala Regina Margherita), dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 14.30. Ogni lunedì, inoltre, alle 17.30 si può percorrere l'itinerario del Sentiero Nascosto, esplorando in compagnia di guide abilitate la parte storica della Grotta Nuova, ricalcando le orme dei primi esploratori, che si addentrarono nella cavità negli anni Venti. La durata del tragitto, praticabile a partire dai 10 anni, è di 3 ore.