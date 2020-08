Ferragosto alternativo in Val Resia

L’Ecomuseo Val Resia, in collaborazione con “La Tana della Val Resia” propone un Ferragosto alternativo, con un’escursione guidata sul percorso Sella Carnizza-Casera Nischiuarch, che si svolgerà sabato 15 agosto 2020, con partenza alle ore 9.00 e ritrovo nei pressi della Chiesetta di Sant'Anna di Carnizza in località Sella Carnizza.



Ideale per tutti, l'escursione offre la possibilità di scoprire un angolo suggestivo della Val Resia, nell’incantevole cornice dei Monti Musi, all’ombra del monte Zaiavor.





