Ferragosto da vivere a Sappada

Le giornate a cavallo di Ferragosto a Sappada saranno tutte da vivere, tra sport, moda, musica, cultura e divertimento.

Si parte giovedì 11 alle 15 con C'era una volta Sappada, magia pura, tra storia e antiche tradizioni. Venerdì 12, per Sappada sotto le stelle, sarà protagonista la moda, con una sfilata, dalle 21, in piazza Palù.

Sabato 13 appuntamento con la Plodar Run 2022: giochi, musica e divertimento. Una corsa o camminata da 0 a 99 anni con divertenti imboscate, giochi e goliardici bier-stop dove fermarsi a gustare un'ottima birra o bibite analcoliche. All'arrivo punto ristoro aperto a tutti (anche ai non partecipanti) con tanta musica per una giornata in allegria!

Domenica 14 ritorna il grande Mauro Corona, alle 21, in piazza Palù. E la sera di Ferragosto, per Sappada sotto le stelle, con il centro pedonale chiuso al traffico per l'occasione, dalle 19, musica, negozi aperti e, alle 21, la Festa della sport sappadino, in piazza Palù, con gli atleti e i campioni di Sappada!

Gli eventi continuano, poi, con la 22esima edizione del Festival internazionale del folklore di Sappada, organizzato dal gruppo folk Holzhockar. Si riparte dopo lo stop degli scorsi anni con bellissimi gruppi a partire dagli amici di Lucinico, una banda slovena e il gruppo Zora dalla Croazia. Appuntamento sabato 20 agosto con la sfilata in centro e poi la serata all'ex palazzetto dello sport.