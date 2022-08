Ferragosto e dintorni con le Pro Loco Fvg

Anche per chi non partirà per le vacanze (o, magari, è già rientrato dalle ferie), ci sono tanti eventi in questi giorni attorno a Ferragosto grazie alle Pro Loco del Comitato Unpli Fvg.

“Siamo soddisfatti dell’andamento dell’estate", commenta il presidente regionale Valter Pezzarini plaudendo al lavoro dei volontari.

La ripartenza si può toccare con mano spostandosi nei vari centri del territorio regionale che, come in una grande staffetta, si stanno passando il testimone con i propri festeggiamenti paesani tra un weekend e l’altro. In prima linea il mondo delle Pro loco. "Stiamo tornando ai livelli pre pandemia – ha commentato Pezzarini –, con il ritorno di gran parte delle Pro Loco che avevano rinunciato ai propri eventi estivi negli ultimi due anni. A esse si aggiungono quelle realtà che comunque erano riuscite, rispettando le regole anti-contagio con grande attenzione, a organizzare comunque degli eventi nel 2020 e 2021".

Ecco, allora, un elenco con qualche proposta (per altre basta cliccare nel calendario del sito prolocoregionefvg.it).

Aquileia pic nic a rivedere le stelle (13 agosto); Paluzza Palio das Cjarogiules (13); Valle di Soffumbergo di Faedis camminata notturna (13); Val Tramontina Sagra della trota e del formaggio salato (13 e 14); Val Resia 13 agosto Šmarna Miša in onore dell’Assunzione di Maria mentre il 14 agosto Festa dell'arrotino, il tutto con cibi, danze e musiche folkloristiche resiane; a Spilimbergo fino al 16 agosto Rievocazione storica della Macia.

A Clauzetto sarà celebrata la Balote, una "palla" di polenta con un cuore fumante di formaggio fuso il 14 e 15 agosto nelle grotte di Pradis; proseguono la Festa dell'oca a Morsano al Tagliamento e il Festival di Majano; a Flaibano fino al 15 agosto A tutto frico.

A Cordenons il giorno di Ferragosto sarà in compagnia nell'area verde del Parareit; a Prossenicco camminata fino alla cascata Čukula (15); Matajur di Savogna d'Isonzo 13-15 agosto Festa di San Lorenzo; a Porzus Festa della Meda (14-15).

Ad Aviano Festival Folklore e Arba Fieste sot il Crupisignar fino al 15 agosto; a Masarolis di Torreano pranzo di Ferragosto; a Casarsa concerto in onore di Pasolini (17); a Sutrio cena sotto le stelle (19).

Sulle tracce delle memorie della Grande Guerra invece le proposte della Pro Loco Fogliano Redipuglia: 12 agosto monte San Michele, 13 agosto Redipuglia e Val Dogna, 14 agosto Pontebba e Malborghetto.

Ricca la proposta nelle Valli del Natisone: 12 agosto escursione notturna in e-bike a Merso Superiore; 12 agosto Festa di San Rocco; 12 agosto mini agribus tra formaggi di capra e di mucca delle Valli del Natisone; 13 agosto speleoturismo nella grotta d’Antro; 14 agosto escursione a ricordo del maggiore Stefano Vogrig; 14 agosto Cammino delle 44 chiesette votive; 15 agosto passeggiata lungo il Natisone a piedi nudi in acqua; 18 agosto Bagni di foresta.