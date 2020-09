Festa di autunno a Palazzo Lantieri con Castelli Aperti

Festa di autunno a Palazzo Lantieri in occasione della 34a edizione di Castelli Aperti, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2020. Appuntamento con gli Acquerelli del Conte Niccolò Piccolomini: “I Paesaggi dell’Anima”. Lo Scriptorium diretto da maestri cartai e amanuensi, con possibilità di interazione nella realizzazione del proprio nome scritto con antiche calligrafie su carta artigianale di cotone. E poi sapori e passioni bavaresi all’ombra delle mura millenarie di Gorizia.

L'appuntamento è per sabato 26, dalle 15 al tramonto, e domenica 27 settembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 al tramonto.

La prenotazione, a causa delle limitazioni legate all'emergenza sanitaria, è consigliata:

contatto@palazzo-lantieri.com

SMS: 3385355365