Fine agosto con il Consorzio Pro Loco Torre Natisone

L'estate ha ancora molto da offrire: fine di agosto ricca di appuntamenti per le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža con proposte per tutti i gusti e le età.

Insieme all'amministrazione comunale di Faedis, la Pro Loco di Campeglio propone Cinema sotto le stelle in piazza Gemellaggio Vittorio Veneto venerdì 26 agosto alle 21. Sarà proiettato Ennio, omaggio al grande Morricone da parte di Giuseppe Tornatore. Ingresso libero.

Con la Pro Loco di Ponteanno il 27 e 28 agosto Festa Paesana: il primo giorno dalle 21 dj set, il secondo dalle 11 Santa messa e pranzo con griglia, polenta e intrattenimento musicale.

A Nimis il 27-28 agosto e poi il 3-4 e 7-8 settembre la "Antighe Sagre des Campanelis", ovvero l'antica sagra delle campanelle che prende il nome dai piccoli manufatti in terracotta che sono al centro dell'evento e che tradizionalmente venivano preparate per questa occasione. Una consuetudine legata al santuario della “Madonna delle Pianelle”, attorno al quale c'è un'area verde in cui pure quest'anno si svolgerà la sagra. Ricco programma nei primi giorni con attività all'aria aperta, laboratori per bimbi, musica e ballo, letture, sport e itinerari nella natura. Clou giovedì 8 settembre, giornata dedicata alla Madonna, con le sante messe al santuario fin dal mattino, l'apertura dei chioschi dalle 9. Alle 11 celebrazione della messa solenne. Ci saranno anche le campanelle di terracotta, simbolo della festa, con anche la possibilità di personalizzare l'oggetto con il proprio nome. Tutti i dettagli su Instagram e Facebook Pro Loco di Nimis.

Dal 26 al 30 agosto tradizionale IV d'Avost giunta alla 295ma edizione in quel di Povoletto. La Pro Loco insieme al Comune propone un ricco programma e con la novità delle carni alla brace nel chiosco. Inoltre raduno ciclosportivo, lo show tutto da ridere di Catine, mostre (tra cui quella bonsai e quella d'arte), musica e ballo. Tutti gli eventi sulla pagina Facebook della Pro Loco Povoletto.

Con il supporto della Pro Loco Nediške Doline altri eventi nelle splendidi Valli del Natisone: 24 agosto Escursione botanica alla scoperta del mondo vegetale della dorsale di Dughe, in comune di Stregna; 26 In collaborazione con Università di Udine passeggiata didattico-naturalistica dedicata ai grandi carnivori lungo il sentiero che da Mersino porta a Marsinska planina sul Matajur, Ramonika: concerto per immagini in movimento. 27 agosto Torneo di fine estate a Savogna, Speleoturismo alla grotta d'Antro, Lucha e festa a Ponteacco; 28 agosto Andar per grotta nelle valli in e-bike da San Pietro al Natisone, Quattro passi nella filiera della mela con la azienda agricola Specogna. Tutte le info su www.nediskedoline.it.

Sono 850 i vini provenienti da tutta la Penisola che stanno partecipando in questi giorni a Buttrio alle degustazioni per le Finali nazionali della guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano che compie 20 anni. Un ritorno, dopo la crisi sanitaria, a Villa di Toppo-Florio insieme a Comune e Pro Loco Buri insieme a PromoturismoFvg. Ma questa volta c'è anche una novità: la cena Un mare di corone che giovedì 25 agosto in riva al mare a Lignano, sulla terrazza del Pineta Beach Restaurant, permetterà anche al pubblico in vacanza in riviera di degustare tutti i vini abbinati ad una cena gourmet (prenotazioni su www.unmaredicorone.it, evento all’interno di Aria di Friuli Venezia Giulia).