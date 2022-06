Fine giugno ricco di proposte con il Consorzio Torre Natisone

L'Estate è arrivata e le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža entrano nel vivo della serie di appuntamenti del proprio calendario con proposte per tutti i gusti e le età.

ATTIMIS. Fragole con panna, fragole al limone, panna cotta al lampone e fragole, drink al lampone, gelato con lamponi caldi, torte e crostate e ovviamente l'immancabile e rinomato risotto alle fragole: sono solo alcune delle delizie che dal 24 al 26 giugno e dal 1 al 3 luglio la Pro Loco Attimis propone nella sua tradizione Sagra delle Fragole e dei Lamponi. Da non perdere anche gli eventi collaterali con tanta musica ballabile, le qualificazioni e finali del campionato europeo di fisarmonica diatonica e organetto (26 giugno), momenti per bimbi e famiglie, la camminata delle fragole e dei lamponi (3 luglio) e il gran finale con il festival della comicità regionale (3 luglio con Sdrindule e Fabrizio De Poi). Programma completo su www.prolocoattimis.it.

FAEDIS. La Pro Loco Faedis invece propone, domenica 26 giugno, l'incontro enogastronomico “Mari e Monti in Collina”, con specialità da ogni parte del territorio regionale. Appuntamento al comprensorio sportivo di Casteltercol tutta la giornata insieme a Pro Loco di Forni Avoltri e i pescatori di Marano. Accompagnati dagli ottimi vini dei produttori locali, primo fra tutti il Refosco di Faedis, si potrà assaporare la cucina tipica della Carnia, dal frico al toç in braide, e il classico "frittolin di pesce" (ma non solo) di Marano. Info sulla pagina Facebook Pro Loco Faedis.

SAVORGNANO AL TORRE. Gusti delle coste protagonisti pure a Savorgnano al Torre dove la Pro Loco propone La paella di mare sabato 25 giugno alle 20 in te Tor. Serata allietata dal set di dj Goz (prenotazioni entro il 21 giugno, info sulla pagina Facebook @lecibarie).

VALLI NATISONE. La Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone invece giovedì 23 Giugno con ritrovo alle 18 a San Pietro al Natisone presso il Museo SMO/Ufficio Turistico Valli del Natisone propone il Tour della Notte di San Giovanni con la tradizione dei Kries, i falò propiziatori del solstizio d'estate.

Sarà un viaggio alla scoperta delle erbe magiche legate prima ai culti pagani e poi a San Giovanni dopo l’avvento del Cristianesimo, presentate e cucinate da Isabella, presso l’Agriturismo Monte del Re e si potrà incontrare Luisa, che farà visitare il Museo del Matajur e che farà conoscere i fiori che compongono i “križci” (le croci di San Giovanni) e ci farà prezioso dono di uno di essi per proteggere, una volta appese sulle porte d’ingresso, le proprie case come vuole la tradizione. Info Info www.nediskedoline.it