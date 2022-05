Fine settimana all’insegna delle due ruote per tutti

I colori del ciclismo coloreranno il prossimo weekend. La bici sarà protagonista di due eventi che saranno ospitati nell’ ambito della tradizionale Festa degli asparagi di Tavagnacco.

Sabato 7 gli organizzatori del Ciclo Assi Friuli, con la collaborazione del CIS e Pro Loco, allestiranno un pomeriggio dedicato ai giovani. Una manifestazione all’aria aperta che coinvolgerà ragazzi e ragazze dai quattro ai dodici anni. Con l’inizio della nuova stagione la bici rappresenta un momento di libertà e per i giovani è, forse, la prima occasione di mobilità e di spensieratezza.

Ma proprio per questo c’è la necessità di dare ai ragazzi le prime istruzioni per l’utilizzo della bici e le più elementari nozioni di comportamento per poter pedalare in sicurezza. Segnali stradali, birilli, percorsi segnalati, vedranno i giovani impegnati in una gimcana promozionale che avrà anche la collaborazione della Polizia Locale.

Premi per tutti e allegria perché, chi pedala ha tanti amici! La Ciclofesta degli Asparagi si svolgerà nel Parco comunale di via Tolmezzo dalle 16.

Domenica 8 le due ruote saranno ancora protagoniste con la Pedalata del Cormor e delle rogge. La ciclovia entra in Città. Il tradizionale appuntamento per tutti, che anche nel periodo pandemico non ha visto interruzioni, sarà riproposto per la sua 14esima edizione. Si pedalerà in sicurezza per raggiungere Udine attraverso la Ciclovia Alpe Adria Fvg 1, per poi, da piazzale Osoppo, percorrere la Ciclabile delle Rogge in un contesto paesaggistico unico: raggiungere Cavalicco, per una sosta al Parco Binutti e poi Adegliacco, Reana e Tricesimo. Rientro a Tavagnacco per concludere in amicizia una mattinata di sana movimento, sport, amicizia e… gastronomia.

Info: cicloassifriuli@gmail.com – www.cicloassifriuli.it