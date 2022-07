Fine settimana di eventi a Campeglio e Reana

Un inizio luglio ricco di appuntamenti per le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža con proposte per tutti i gusti e le età.

Una eco festa dedicata alla birra artigianale friulana in abbinamento a ottimi piatti tipici è BirriAmo 2022, la feste dalla birra di Campeglio in programma per l’8 e il 9 luglio in via San Michele 14 (scuole). Si potrà gustare la wiener schnitzel con patate fritte, gli spatzle con speck, stinco, wurstel, formaggi caprini e frico accompagnati da buona birra artigianale del territorio (Antica Contea di Gorizia, Bondai di Sutrio, Campestre di Corno di Rosazzo, Foglie d’Erba di Forni di Sopra, Garlatti e Costa di Forgaria e Villa Chazil di Lestizza) e concludere con la Sachertorte, lo strudel di mele e molto altro. Oltre al buon cibo, musica e divertimento.

Una ciclo-degustazione da non perdere è in programma domenica 10 luglio a Rizzolo di Reana del Rojale. Una pedalata aperta a tutti con degustazioni. Ritrovo e iscrizioni alle 8.30 nell’area festeggiamenti a Rizzolo. La pedalata parte alle 9.30 con un percorso misto di circa 22 km. In programma tre ristori a Casa Lucis a Ribis, al parco festeggiamenti di Zompitta e al Parco della Centa di Reana del Rojale. Alle 12.30 è previsto l’arrivo con pasta party nell’area festeggiamenti di Rizzolo.